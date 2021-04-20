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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı yarımada flamingoları ağırladı

DHA

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı yarımada flamingoları ağırladı


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları´nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası´ndaki Büyük Anafarta köyü yakınında bulunan Suvla Gölü´nde, sıcak bölgelere göç eden flamingolar görüntülendi.
Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü'nde mola verdi. Gruplar halinde gezen flamingolar, gölde görsel şölen oluşturdu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir göç yolundaki flamingoların mola verdiği Suvla Gölü'nü ziyaret etti. Tarihi alanın hem askeri hem de tarihi açıdan çok önemli olduğu kadar doğal hayatın da yaşandığı bir yer olduğunu ifade eden Kaşdemir, "Şu anda flamingoların, Anadolu tabiriyle de turnaların geçiş güzergahındaki Suvla Gölü´nde konakladığı günleri yaşıyoruz. Tabi Suvla Gölü´nde sadece flamingolar değil, onun dışında birçok göç eden kuş türü konaklamaktadır. Tarihi Alan Başkanlığı olarak birçok kuş türü ve canlıya ev sahipliği yapıyoruz. Tarihi alan hem korunaklı hem de doğal bir alan. Onları rahatsız edecek bir etkenin olmadığı bir alan. Dolayısıyla tarihi alan artık daha fazla göç eden kuşlara bir durak, bir ev sahipliği yapma durumunda. Suvla Gölü de doğal güzelliğini korumuş ve şu anda birçok canlıya ev sahipliği yapan bir yer. İnşallah burayı daha iyi rehabilite ettiğimiz zaman Suvla Gölü umut ediyorum ki kuş cenneti olması için her türlü şartı taşıyor" dedi.
'SAVAŞ TARİHİ BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ VE ÖZGÜN BİR YER'
Yaklaşık 10 gündür flamingoların tarihi alanda ve Suvla Gölü'nde konaklayıp, özgürce hayat yaşadıklarını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarihi alan, hem tarihi, hem askeri hem de savaş tarihi bakımından çok önemli ve özgün bir yer. Doğal güzelliği ve orijinalliği bozulmamış bir yer olduğu kadar da özgün yapısıyla kendisini koruyabilmiş ve Türkiye´deki en önemli doğal ortamlardan bir tanesi olduğunu göstermiş oluyor. Umut ediyorum ki, buraya biraz daha dikkat ettiğimiz zaman gelen canlı ve kuş türü sayısı artacaktır. Belki önümüzdeki günlerde burası daha iyi rehabilite edilir ve bir proje yapılır. Daha doğallığını arttıracak çalışmalar yapılarak buradaki canlı hayatı arttırılabilir diye düşünüyorum. Tarihi alan tam bir doğal ortam ve canlılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Biz de bu özgün ve doğal yapıyı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-04-20 14:59:48

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