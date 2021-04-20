Covid-19 artışında 1’nci sırada olan Çanakkale için yeni kararlar

Çanakkale’nin Türkiye genelinde yayınlanan korona virüs risk haritasında 1’nci sıraya çıkmasının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar uygulamaya sokuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısının bir haftada 797,34’ten 962,928’e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan’a kadar geçen süreçte vaka sayıları 26 kat arttı.

Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbir kararları aldı. Bu kapsamda, Çanakkale’de yüz yüze eğitim yapan okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime ara vermelerine ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.



Mezarlıklarda HES kodu uygulaması

Alınan ek tedbirler kapsamında Çanakkale’de mezarlıklarla ilgili de yeni kararlar alındı. Cenaze törenlerinde genelge ve kararla belirtilen katılım sayı sınırına uyulmasına, cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafenin mutlaka sağlanmasına ve mezarlık görevlileri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi.



Halk pazarına T.C. kimlik numarasıyla giriş

Sarıçay yanında Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi. Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararda; “Tavsiye olarak, Cuma Pazarı yerinde Salı ve Cuma günleri kurulan pazara vatandaşlarımızın dönüşümlü (örneğin; bu hafta salı günü gidenler sonraki hafta cuma gidecek şekilde) olarak girişlerinin sağlanmasına; Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No’su son hanesi 0,2 ve 4 olanların giriş yapmalarına, Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No’su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, toplu ulaşım ve servislerde yüzde 50 kapasite sınırı getirilirken, vatandaşların ev ziyaretlerinde bulunmamasına ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmemelerine karar verildi.

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