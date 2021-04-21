Ayvacık açıklarında, fiber teknedeki 18 kaçak göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvacık açıklarında, fiber teknedeki 18 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Ayvacık açıklarında, fiber teknedeki 18 kaçak göçmen kurtarıldı


İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen fiber teknedeki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, fiber teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, fiber teknedeki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2021-04-21 09:13:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka sayısında Türkiye birincisi Çanakkale´de yeni tedbirler alındı
YEREL HABERLER Vaka sayısında Türkiye birincisi Çanakkale´de yeni ...
Covid-19 artışında 1’nci sırada olan Çanakkale için yeni kararlar
YEREL HABERLER Covid-19 artışında 1’nci sırada olan Çanakkale için ...
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 241 bin 536 oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 241 bin 536 ...
Biga Belediyesi’nde memurun yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Biga Belediyesi’nde memurun yüzü gülüyor
Yenice’de 2 köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Yenice’de 2 köy karantina altına alındı
Çanakkale´de 2 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 2 köy, karantinaya alındı
Çanakkale’de öldü sanılan ‘Recep Çelik’ 10 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çanakkale’de öldü sanılan ‘Recep Çelik’ 10 gün sonra ...
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı yarımada flamingoları ağırladı
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı yarımada ...
Av yasağına rağmen Çanakkale'de balık tezgahları doldu
YEREL HABERLER Av yasağına rağmen Çanakkale'de balık tezgahları ...
Göç eden flamingolar Çanakkale Tarihi Ala’nda durakladı Flamingolar Tarihi Alan’daki Suvla Gölü’ne akın etti Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Göç eden flamingolar Çanakkale Tarihi Ala’nda ...
Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep ...
Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 54 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 54 kaçak göçmen ...
Çobanlardan dijital kampanya
YEREL HABERLER Çobanlardan dijital kampanya
Çanakkale’ye trafik eğitim parkı yapıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’ye trafik eğitim parkı yapıldı
Vaka sayısında birinci sıradaki Çanakkale'de, denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Vaka sayısında birinci sıradaki Çanakkale'de, ...
Yenice’de bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Yenice’de bir köy karantina altına alındı
Vali Aktaş, Çanakkale’deki pandemi sürecini değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Aktaş, Çanakkale’deki pandemi sürecini ...
Ezine’de bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Ezine’de bir köy karantina altına alındı
Hem yasağı deldiler hem de rahat tavırlarla motosikleti çaldılar Çanakkale’de motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hem yasağı deldiler hem de rahat tavırlarla ...
Çanakkale’de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler ...
Biga'da 1 köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Biga'da 1 köy karantina altına alındı