Durdurulan otobüsten 47 kaçak göçmen çıktı

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Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ezine ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otobüste Afganistan uyruklu, 9´u çocuk toplam 47 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 34 ED 6051 plakalı otobüsü Ali Saim Kayaalp Bulvarı´nda durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen 9´u çocuk, toplan 47 kaçak göçmen yakalandı.

Olay yerinden kaçtığı tespit edilen otobüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNDOĞDU

2021-04-21 14:15:07



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