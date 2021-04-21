Yediemin otoparkından 4 araç çalan şüpheliler yakalandı

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki yediemin otoparkından 3 motosiklet ile 1 otomobil çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bayramiç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yediemin otoparkından saat 04.00 sıralarında 3 motosiklet ile 17 TR 860 plakalı aracın çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.C.O. ve M.Y.B.'yi çaldıkları araca taktıkları 34 AC 4214 sahte plaka ile il merkezinde yakaladı.

Ekipler ayrıca 3 motosikleti çalan C.Ü., R.Y. ve M.Ş.'yi de yakalayarak, gözaltına aldı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-04-21 17:01:45



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