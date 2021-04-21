Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki toplam 101 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki 101 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2021-04-21 21:42:28
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