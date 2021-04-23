Çanakkale´de 23 Nisan kutlaması

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Atatürk Anıtı´na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-04-23 11:12:23
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