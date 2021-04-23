Çanakkale´de 23 Nisan kutlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Atatürk Anıtı´na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-04-23 11:12:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.