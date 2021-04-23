Biga'da 3 köy ve bir belde karantina altına alındı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 1 belde ve 3 köy karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karabiga beldesi, Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artış görülen korona virüs vakalarının ardından yayılımı engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 3 köy ve bir beldeyi karantina altına aldığını duyurdu.

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