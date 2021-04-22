Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde çamur yüklü tırın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çan ilçesine bağlı Derenti köyü girişinde Nihat Küçükgüzel idaresindeki 17 ABB 446 plakalı çamur yüklü Volvo tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına yan yatarak sürüklendi. 22 AAD 137 dorse plakalı araçta kaza sonrası kupa kabininde kafa kısmı sıkışan sürücü Nihat Küçükgüzel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine Çan Belediyesi itfaiye kurtarma ekibi ve 112 ekipleri sevk edilirken, 112 ekiplerinin olay yerinde sürücüye yaptıkları müdahale sonuçsuz kaldı. Araçta sıkışan sürücü Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, jandarma tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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