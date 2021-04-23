Çanakkale´de 23 Nisan kutlandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



'TCG KUMKALE' 23 NİSAN İÇİN BOĞAZA DEMİRLENDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı P1203 borda numaralı 'TCG Kumkale' isimli Tuzla sınıfı karakol gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale açıklarında demirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 23 gemimiz ile 23 liman ziyareti icra edilecek. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı gemilerimiz halkın ziyaretine açılmayacaktır" denildi. Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-04-23 14:28:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.