Çocuk Bayramı'nda en acı kaza... Minik kız 23 Nisan coşkusunu yaşayamadan 23 Nisan Sokak’ta can verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk Bayramı'nda en acı kaza... Minik kız 23 Nisan coşkusunu yaşayamadan 23 Nisan Sokak’ta can verdi

İHA

Çocuk Bayramı'nda en acı kaza... Minik kız 23 Nisan coşkusunu yaşayamadan 23 Nisan Sokak’ta can verdi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu kamyonun altında kaldı. Talihsiz kız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkusunu yaşayamayan hayatını kaybetti.
Olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi 23 Nisan Sokakta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Rimas Tel Cıbnıy bir kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, talihsiz kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk yapılan incelemelerde küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rimas Tel Cıbnıy’ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri de aracın sürücüsü olduğu iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.
2 yaşındaki Suriye uyruklu Rimas Tel Cıbnıy 23 Nisan Sokakta meydana gelen kazada yaşamını yitirmeseydi, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayacaktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Suriyeli Rimas öldü
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Suriyeli Rimas öldü
Çanakkale'de kolluk kuvvetleri 23 Nisan coşkusunu yaşattı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kolluk kuvvetleri 23 Nisan coşkusunu ...
Çanakkale´de 23 Nisan kutlandı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale´de 23 Nisan kutlandı (2)
Çanakkale Çan’da 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Çanakkale Çan’da 23 Nisan kutlaması
TCG Kumkale, 23 Nisan kutlamaları için Çanakkale’de
YEREL HABERLER TCG Kumkale, 23 Nisan kutlamaları için Çanakkale’de
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
YEREL HABERLER Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Biga'da 3 köy ve bir belde karantina altına alındı
YEREL HABERLER Biga'da 3 köy ve bir belde karantina altına alındı
Çanakkale´de 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Çanakkale´de 23 Nisan kutlaması
Çanakkale’de sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Çanakkale’de sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
Çanakkale'de kısıtlamalarda kuş uçmuyor Risk seviyesinin en yüksek olduğu Çanakkale'de denetimler sıkı tutuluyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de kısıtlamalarda kuş uçmuyor Risk ...
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü
Türkiye’de Covid-19 birincisi Çanakkale’deki halk pazarında kurallar hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de Covid-19 birincisi Çanakkale’deki halk ...
Vaka sayısında birinci Çanakkale'de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Vaka sayısında birinci Çanakkale'de, kısıtlama öncesi ...
AK Parti’ye geçen Önder’den, CHP ile ilgili zehir zemberek açıklamalar “CHP, sıkıştıklarında sarıldıkları lider, halkı aldatmak için kullandıkları maske Atatürk’tür"
YEREL HABERLER AK Parti’ye geçen Önder’den, CHP ile ilgili zehir ...
Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı
Vakaların tavan yaptığı Çanakkale'de Vali Aktaş, AVM'de denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Vakaların tavan yaptığı Çanakkale'de Vali Aktaş, ...
Yediemin otoparkından 4 araç çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Yediemin otoparkından 4 araç çalan şüpheliler ...
Başkan Makas: “İktidar uğruna darbelerden medet uman zihniyet, karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir”
YEREL HABERLER Başkan Makas: “İktidar uğruna darbelerden medet uman ...
Çanakkale Kara Savaşları’nın 106’ncı yıl dönümü anma programı belli oldu
YEREL HABERLER Çanakkale Kara Savaşları’nın 106’ncı yıl dönümü anma ...
Yedieemin otoparkından araç ve motosiklet çalan 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yedieemin otoparkından araç ve motosiklet çalan 5 ...
Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu
YEREL HABERLER Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli ...
Durdurulan otobüsten 47 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan otobüsten 47 kaçak göçmen çıktı
Çanakkale´de 3 köyün karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 3 köyün karantina süresi uzatıldı