Çocuk emniyet müdüründen ‘yoldaki çocuklara bayrak verilsin’ talimatı

Çanakkale’nin Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mevsim Ilgın Erdem’e bıraktı.

Biga 18 Eylül Anaokulu öğrencisi Mevsim Ilgın Erdem, Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan’ı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ziyaret etti. Sohbet sırasında polislik mesleğini çok sevdiğini dile getiren Ilgın, kısa bir açıklama yaparak, arkadaşlarının 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı. Çocuk Emniyet Müdürü Ilgın; salgın sürecindeki maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekti. Bir süre daha parka çıkmamaları konusunda arkadaşlarını uyardı ve sabırlı olmalarını önerdi. Minik kız, telsiz anonsuyla Polis ekiplerine; ‘Yolda gördükleri çocuklara bayrak verilmesi’ talimatını verdi.

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