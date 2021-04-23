Karabiga'da çam kese böceği ile mücadele başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi Orman İşletme Şefliği, ormanlarına zarar veren çam kese böceği ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karabiga Orman İşletme Şefi Berk Bağırgan tel kafes yöntemiyle mücadele başlatarak tel kafes yaptırıp çam kese böceğinin popülasyonunun yoğun olduğu ormanlara bıraktı. Bağırgan yaptığı açıklamada: "Zararlıya karşı tel kafes yöntemi uygulanmak suretiyle doğaya uygun mücadele yürütülmektedir. Çam kese böceği, larva evresindeyken çam türlerinin ibrelerini yemek suretiyle ormanlarda zarara neden olur fakat bu zarar kalıcı değil geçicidir. Her yıl ekim ayından itibaren yumurtadan çıkan çam kese böceğinin tırtılları, nisan ayında toprağa inene kadar çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek beslenir. Çam kese böceği, kesinlikle ağacın ölümüne sebep olmaz. Mart Nisan aylarında kurumuş gibi görünen ağaçlar, Mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlar. Çevreye olan olumsuz etkisi sebebiyle, bu böceğe karşı kimyasal mücadele yapılmamaktadır. Tel kafes yöntemi ile biyolojik mücadelede, çam kese tırtıllarına arız olan bir parazitoit böcek olan Phryx caudata, tel kafes yapılmak suretiyle korunmakta ve çoğalmasına yardımcı olunmaktadır" dedi.

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