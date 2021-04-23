Otomobildeki 100 gram kokaini 'Lina' buldu

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, polisin narkotik köpeği 'Lina' ile otomobilde yaptığı aramada, gizli bölümede 100 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 DSZ 612 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, motor kısmındaki gizli bölmede 100 gram kokain ele geçirildi. Kokainin piyasa değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi. N.M.T. ile E.Ç., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-04-23 17:40:12



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