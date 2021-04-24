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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümünde sade tören

İHA

Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümünde sade tören

Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde tören gerçekleştirildi. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alanda sade bir tören yapıldı.
Tören, Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’nde saat 11.00’da çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunumuyla başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in çelenkleri sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören, Kur’anı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla sürdü. Okunan duaların ardından temsili şehitliklere karanfil bırakıldı.
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc InnesBrown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.
Her yıl binlerce kişiye ev sahipliği yapan şehitliklerde dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle sade bir tören gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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