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Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde İngiliz Helles Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü anma etkinlikleri saat 12.30’da İngiliz Helles Anıtı’nda başladı. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc InnesBrown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Buradaki tören başlangıç konuşması, saygı duruşunda bulunulması ve okunan duaların ardından protokol üyeleri tarafından anıta çelenk bırakılmasıyla son buldu.

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