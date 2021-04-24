Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yılı törenle anıldı (2)



FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinnes, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı

Fransız Askeri Mezarlığı´ndaki tören Fransa`nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, yaptığı konuşmayla başladı. 1915 yılı boyunca topraklarını savunmaya veya tam aksine bu toprakları kontrol etmeye kararlı olan yaklaşık 1 milyon askerin korkunç çatışmalara girdiğini söyleyen Başkonsolos Oliver Gauvin, "Osmanlı ordusu, Britanya imparatorluğu ve Fransa Sefe Kuvvetleri´nden gelen bu askerlerin yaklaşık yarısı hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Fransa, Çanakkale Savaşı´na dörtte biri Afrika sömürgelerinde olmak üzere yaklaşık 80 bin asker göndermiş, bunların 27 bini hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. İşte bu anma gününde savaşın cihan evine tanık olan bütün askerler ile nihayetinde mezarlar olacak bir toprak parçası kazanmak için kendini feda eden askerleri saygıyla anıyoruz. Kendilerine şükranlarımızı ve hayranlığımızı ifade ediyor, geride bıraktıkları eşleri ve yetim çocuklarını unutmuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Fransa`nın İstanbul Başkonsolusu Oliver Gauvin, Türkiye adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve diğer ülkelerin büyükelçileri tarafından çelenk bırakıldı. Program saygı duruşu ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunması, Fransız mezarlarına karanfil bırakılması ve anı defterinin imzalanması ile sona erdi.

Buradaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı'nda törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, İngiltere'nin Ankara Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott tarafından yapıldı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu.

İngiltere adına Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye adına ise Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından çelenk konuldu. Daha sonra Türkiye, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avustralya, Batı Afrika, Kanada, Fransa, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda ile Sri Lanka temsilcileri anıta ülkelerinin çelenklerini bıraktı.. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-04-24 13:42:30



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