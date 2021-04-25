Anzaklar şafak töreniyle anıldı (2)

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YENİ ZELANDA ANITI´NDA ANMA TÖRENİ

Anzak Çıkarması'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Anzak Koyu´nda düzenlenen törenin ardından saat 09.00´da Conkbayırın´daki Yeni Zelanda Anıtı´nda da anma töreni yapıldı. Yağmur altında gerçekleşen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı. Törende Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton konuşma yaptı. Ardından anıta Yeni Zelanda Büyükelçisi, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve diğer katılımcılar çelenk bıraktı.

Tören, savaşta hayatını kaybeden askerler için saygı duruşta bulunulmasının ardından sona erdiBurak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-04-25 10:22:07



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