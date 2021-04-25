Çanakkale Kara Savaşları’nın 106’ncı yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı’nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Törene, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılım gerçekleştirildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106’ncı yıl dönümünde Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc InnesBrown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc InnesBrown'ın konuşmalarıyla başlayan tören, Yeni Zelanda Anıtı'na çelenklerin sunumuyla devam etti. Tören, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşlarının okunmasıyla son buldu.

Her yıl geleneksel olarak Yeni Zelandalı askerlerin yaptığı meşhur haka dansı, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl yapılmadı.

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