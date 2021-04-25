Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Babakale köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Ayvacık Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-04-25 18:30:02



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