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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı

DHA

Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Mahmudiye köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde koronavirüs vakalarında görülen artış gerekçesiyle ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 gün karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma, köye giriş çıkışları kapattı. Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-04-26 11:00:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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