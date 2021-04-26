Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Mahmudiye köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde koronavirüs vakalarında görülen artış gerekçesiyle ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 gün karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma, köye giriş çıkışları kapattı. Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-04-26 11:00:48



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