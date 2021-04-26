Çanakkale'de 3 köy karantinaya alındı (2)

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2 KÖYDE DAHA KARANTİNA

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Mahmudiye köyünün ardından Bayramiç ilçesine bağlı Evciler ve Yahşieli köyleri de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Karantina süresince köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, Bayramiç Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2021-04-26 11:49:55



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