23 Nisan yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 23 Nisan konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Biga Belediyesi ve Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “23 Nisan’ım” konulu ilkokullar arası resim ve ortaokullar arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler için Biga Belediyesi’nde ödül töreni gerçekleşti. Programa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri, öğretmenler ve ödül kazanan öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Millet egemenliğinin temellerinin atıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına hediye edilen 23 Nisan’ın çok değerli olduğunu ifade ederek düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Dereceye giren öğrencilerden birinci olanlara tablet, ikincilere akıllı bileklik ve üçüncülere ise kablosuz kulaklık ile birlikte başarı belgesi hediye edildi.

İlkokullar arası resim yarışmasında ilçe birincisi olan Yeniceköy İlkokulu öğrencisi Aslı İnal’a, ikinci olan Cumhuriyet İlkokul öğrencisi Karen Cankurt’a ve üçüncü olan Balıklıçeşme İlkokulu öğrencisi Elif Aydemir’e ödüllerini Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen verdi.

Ortaokullar arası şiir yarışmasında ilçe birincisi olan Hamdibey Ortaokulu öğrencisi Fatma Ekim’e, ikinci olan Özel Biga Açı Koleji Ortaokulu öğrencisi Ayşe Ece Güler’e ve üçüncü olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Zehra Eslem Kızılkan’a ise ödüllerini Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan takdim etti.

Programın ardından, Bigalı Mehmet Çavuş ile 23 Nisan kapsamında gerçekleşen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserler için düzenlenen serginin açılışı yapıldı. Başkan Erdoğan, öğrencilerle birlikte sergiyi gezerek sohbet etti ve eserleri inceledi.

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