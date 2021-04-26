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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turan'dan Ayvacık için doğal gaz müjdesi

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık ilçesine doğal gaz getirileceği müjdesini verdi.

Turan'dan Ayvacık için doğal gaz müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık ilçesine doğal gaz getirileceği müjdesini verdi.
Bayramdan sonrası çalışmaların hızlanacağını kaydeden Turan, “Çanakkale’mizin tüm ilçe ve beldelerine doğal gaz getirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayvacık; tarihiyle, doğasıyla önemli bir turizm kentimiz. Söz konusu hemşehrilerimize hizmetse asla geri durmayız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Ayvacık’ımıza doğal gaz getirilmesi konusunda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Uzun süredir takip ettiğimiz bir konu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, EPDK ve ilgili kurumlarımız ile görüşüyoruz. Ayvacıklı hemşehrilerimiz Ramazan Bayramı’ndan sonra müjdemizi beklesin. Yakın zamanda Gelibolu’ya doğal gaz gelmesi için EPDK ile yaptığımız görüşmede Gelibolu Belediye Meclisince ivedi olarak karar alınması halinde 2022 yılı beklenmeden bu yaz doğalgaz yatırımına başlanacağının sözünü almıştık. Sıra Ayvacık’ta. Gelibolu’yla birlikte Ayvacık’a aynı tarihte doğal gaz gelmesini istiyoruz” dedi.

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