Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu

DHA

Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, bu hafta 100 bin kişide görülen vaka sayısı 962,98'den 838,89'a geriledi. Ancak vaka sayısının hala çok yüksek olduğu Çanakkale, Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. 
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 17-23 Nisan haftalık vaka sayısı tablosunda, Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 838,89 olarak gerçekleşti. Çanakkale'de, 8 Şubat'tan bu yana haftalık vaka sayısı ilk kez gerilemiş oldu. 10-16 Nisan haftasındaki 962,98 olan vaka sayısıyla Türkiye'de birinci olan Çanakkale, bu hafta 838,89 olarak açıklanan rakamla İstanbul'dan sonra Türkiye ikincisi oldu. 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre 124,09 kişi azalmasına rağmen kentte haftalardır yaşanan tedirginlik sürdü. 
Çanakkale'de 8-14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 17-23 Nisan haftasında 838,89 olarak gerçekleşirken, vaka sayısındaki artış 22 kat olarak gerçekleşti.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2021-04-26 21:10:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı (2)
YEREL HABERLER 'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda ...
Turan'dan Ayvacık için doğal gaz müjdesi
YEREL HABERLER Turan'dan Ayvacık için doğal gaz müjdesi
23 Nisan yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 23 Nisan yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete kapatıldı
YEREL HABERLER Assos Antik Liman'daki işletmeler 500 gün hizmete ...
Sahil Güvenlik, Çanakkale Boğazı'ndaki ahtapot tuzaklarını temizledi
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik, Çanakkale Boğazı'ndaki ahtapot ...
Çanakkale’de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi Denizin dibindeki 757 ahtapot tuzağı Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı’nın drone operasyonuyla tespit edildi
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaçak ahtapot avcılığına geçit ...
'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı
YEREL HABERLER 'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda ...
Sabanla tarlasına çizdiği 'ay yıldız' ve 'Tek Vatan' yazısı beğeni topladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sabanla tarlasına çizdiği 'ay yıldız' ve 'Tek Vatan' ...
Sabanla tarlasına çizdiği 'ay yıldız' ve 'Tek Vatan' yazısı beğeni topladı
YEREL HABERLER Sabanla tarlasına çizdiği 'ay yıldız' ve 'Tek Vatan' ...
Denize düşen gemicinin cansız bedeni karaya vurdu
YEREL HABERLER Denize düşen gemicinin cansız bedeni karaya vurdu
Bayramiç’teki yavru tilki ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Bayramiç’teki yavru tilki ilgi odağı oldu
Çocukların ilk Kitap Günlüğü Başkan Erdoğan’dan
YEREL HABERLER Çocukların ilk Kitap Günlüğü Başkan Erdoğan’dan
Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ulaşıldı - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ...
Çanakkale'de 3 köy karantinaya alındı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de 3 köy karantinaya alındı (2)
Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ulaşıldı 
YEREL HABERLER Gemiden düşen Hintli gemicinin cansız bedenine ...
Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı
Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı
Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi 'makine' arızası yaptı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi 'makine' arızası ...
Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı
57´nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER 57´nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı
Conbayırı’nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Conbayırı’nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim ...
Yeni Zelanda Anıtı’nda anma töreni
YEREL HABERLER Yeni Zelanda Anıtı’nda anma töreni
Anzaklar şafak töreniyle anıldı (2)
YEREL HABERLER Anzaklar şafak töreniyle anıldı (2)
Anzaklar şafak töreniyle anıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Anzaklar şafak töreniyle anıldı/ Ek fotoğraflar