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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale halk pazarında tam kapanma öncesi korkutan kalabalık

İHA

Çanakkale halk pazarında tam kapanma öncesi korkutan kalabalık

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yayınlanan Türkiye korona virüs risk haritasında geçtiğimiz hafta birinci sırada bulunan Çanakkale, bu hafta ikinci sıraya düştü. Alınan tedbirler kısmı olarak işe yarasa da bugün halk pazarındaki kalabalık, görenleri tedirgin etmeye yetti.
1723 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu. ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 962,928’e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselmişti. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan’a kadar geçen süreçte 26 kat artmıştı. Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbirler alınca vaka sayılarında kısmi düşüşler yaşanmıştı.
Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 854,75 ile İstanbul olurken, ikinci sırada 838,89 ile Çanakkale yer aldı.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında tüm Türkiye için ‘Tam kapanma’ kararı çıktı. Bu doğrultuda, 29 Nisan perşembe akşamı 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5.00’a kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
Uzun soluklu tam kapanma öncesi Çanakkale Halk Pazarına koşan vatandaşlar, ortaya tedirgin eden görüntüler oluşturdu. Bazı kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymadığı, bazı kişilerin ise kimseye aldırış etmeden sigara içtiği görüldü.

“Pazar olacak deniliyor, bir gün önce haber veriliyor. Bunların planlı olarak yapılması lazım bence”
13 yıldır pazar esnaflığı yapan Kevser Boz, “Kısıtlamalar tabii ki olsun da bunları baştan uygulasalardı daha mantıklı olacaktı. Maddi sıkıntı çektik, manevi daha fazla çekiyoruz. Zaten durumlar vahimdi bir de bu korona virüs dolayısıyla temelli bittik biz. Çiftçi olarak da pazar esnafı olarak da bittik biz. Buraya sadece müşteri memnuniyetinden dolayı geliyoruz. Bir de yer paraları hep cepten gidiyor. Pazar olacak deniliyor, bir gün önce haber veriliyor. Bunların planlı olarak yapılması lazım bence” dedi.

“50 kuruşun hesabını yapan insanlar var”
Kararlara saygılı olduğunu ama tam bir çözüm sağlamayacağını savunan 60 yıllık pazar esnafı Sebahattin Güngör ise, “Cumhurbaşkanımızın çıkarmış olduğu kararlara saygı duyuyoruz ama şu andaki durumlara bir çözüm olmayacağını düşünüyorum. Türkiye bugün çok zor bir dönemden geçiyor ve hepimiz için bir sıkıntı var ama gıda sektöründe olan bu pazarlar konusunda görüşlerim; bu milletin üretimini yapıp, halka nasıl dağıtacağını ve topluma nasıl kazandıracağına ben şaşırıyorum. Şu anda buna çözüm olmadığını düşünüyorum. Az önce oda başkanım geldi, onunla da aynı şekilde görüştük. Bugün İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplanacağını söyledi. Ne kararların çıkacağını o da merak ediyor, hepimiz endişe içindeyiz. Esnafın yüklü bir malı var. Bu mal Perşembe günkü pazarda biter mi, durumlar neyi gösterirseniz bilinmez ama herkes endişe durumunda. Limonu bugün 4 liraya satıyorsak, domatesi 6,5 liraya satıyorsak, büyük marketlerden kaçamayacaklar. Şu anda çok zor durumda olan insanlar var. Ramazan mübarek günler içerisindeyiz. Bir lira, 50 kuruşun hesabını yapan insanlar var. Bu halk ne olur, nasıl geçinir? Bunu düşünüyorum. Ayrıca insanlara destek verilecek mi? Bu insanların BağKur'u var, ödemeleri var. Haliyle bunaldılar. Şu anda benim koyduğum mal 50 bin lira. Bu mal satılmadığı zaman ben ne yapacağım? Bunu çöpe dökmek mecburiyetindeyim. Yani bunu götürüp, bir yerde satmak yasak. Her yerde satmak yasaklandı. Ama benim zararlarımı kim karşılayacak” diye konuştu.
Pazar yerinde polis ve zabıta ekipleri, sık sık esnaf ve vatandaşları kontrol ederek bulaşı riskini en aza indirmek için denetim gerçekleştiriyor. Çanakkale’de, yasaklar öncesi Perşembe günü son kez pazar kurulacağını belirten yetkililer, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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