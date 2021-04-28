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'Afet bölgesi' Assos Antik Liman yolunda, kaya ıslahı başladı

DHA

'Afet bölgesi' Assos Antik Liman yolunda, kaya ıslahı başladı


İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı, kaya ıslah çalışmaları için otel ve restoranların kapatılmasının ardından hayalet şehre dönüştü. Ulaşıma kapatılan Antik Kente inen yolun yamacında, iş makinesi kaya ıslah çalışmasına başladı.
Athena Tapınağı, amfi tiyatro ile tarihi cami, köprü, kale, taş evler, oteller ve restoranlar ile her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Assos Antik Kentinin en gözde turizm merkezi Antik Liman, turistik tesislerin kapatılmasının ardından sessizliğe büründü. Antik Limanda restoranların önleri ile otel aralarındaki dar sokaklar boş kaldı. Kuruluşu M.Ö. 2 bine uzanan Assos Antik Limana inen yolun yamaç kısmında tehlike yaratan kayaların ıslah çalışmalarına da ihaleyi kazanan firma tarafından başlandı. 
Çalışmalar kapsamında ilk olarak bir iş makinesi kepçe, yamaca doğru kendisine yol açarken, ortaya çıkan küçük kaya parçalarını da kaldırmaya başladı. Kaya parçalarının tahliyesi için de 2 kamyonun bölgede hazır bekletildiği görüldü. Bu arada çalışma yapılan alının arkeolojik ve bir kısmının da doğal sit olması nedeniyle, kaya ıslah çalışmaları Çanakkale Troya Müzesi ile Assos Kazıları Başkanlığı arkeologları gözetiminde sürüyor. Kaya ıslah çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan kayalar, parçalanarak, bulunduğu yerden kaldırılacak. Yamaç kısmına çelik ağ serilerek, taş parçalarının aşağı düşmesi önlenecek.
ANTİK LİMANA İNEN YOL DA KAPATILMIŞTI
Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan yolculuk yaptığı Assos Antik Liman´a inen yol ise, çalışmalar nedeniyle geçen pazartesi günü kapatılmıştı. Jandarma tarafından Behram köyü girişindeki Aristoteles Heykeli'nin bulunduğu alana konulan dubalar ile yol ulaşıma kapatılırken, gezmeye gelen tatilcilere jandarma ekiplerince bilgilendirme yapılıyor. 
DÜŞEN KAYA PARÇALARI NEDENİYLE 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ
Antik Limana inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalardan kopan taş parçalarının, depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başlaması AFAD yetkililerini harekete geçirmişti. İlk olarak 2015 yılında turistik tesisin çatısına, geçen yılın Ekim ayında ise yola düşen büyük kaya parçalarının ardından AFAD tarafından tehlikeye ilişkin rapor hazırlanarak, alan 'afet bölgesi' ilan edildi.
500 GÜNDE TAMAMLANACAK
Assos Kaya Islahı Yapım İşi, Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart'ta ihale edildi. 500 günde bitirilmesi planlanan çalışmalar için Assos Antik Limanı´ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edildi.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2021-04-28 13:50:11

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