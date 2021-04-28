Çanakkale'de kaybolan zihinsel engelli kadın aranıyor

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, kayıp olan 4 çocuk annesi zihinsel engelli Cemile Aslan'ın (61) bulunması için aramakurtarma çalışması başlatıldı.
Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Cemile Aslan, bugün sabah saatlerinde kendilerine ait tarlaya gitti. Aslan'ın eve dönmemesi üzerine eşi İbrahim Aslan durumu jandarmaya bildirdi. Kaybolan Cemile Aslan'ın bulunması için Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerince aramakurtarma çalışması başlatıldı.
Jandarmaya ait iz takip köpekleri de çalışmalara katılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ
2021-04-28 22:54:55
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