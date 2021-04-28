Çanakkale'de kaybolan zihinsel engelli kadın aranıyor

Boyun ağrıları sağlığınız için gizli bir tehdit mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, kayıp olan 4 çocuk annesi zihinsel engelli Cemile Aslan'ın (61) bulunması için aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Cemile Aslan, bugün sabah saatlerinde kendilerine ait tarlaya gitti. Aslan'ın eve dönmemesi üzerine eşi İbrahim Aslan durumu jandarmaya bildirdi. Kaybolan Cemile Aslan'ın bulunması için Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerince aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarmaya ait iz takip köpekleri de çalışmalara katılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ

2021-04-28 22:54:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.