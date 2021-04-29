Bozcaada'ya bağda çalışan üzüm temalı kız heykeli



Serkan İLİK-Nedim BAYHAN/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, bağda çalışan bir kızı temsil eden üzüm temalı heykel, düzenlenen törenle belediye binasının bahçesine konuldu.

Bozcaadalı sanatçı Belgin Şahin tarafından yaklaşık 5 ayda yapılan, elinde üzüm salkımı, bağlarda çalışan kızı temsil eden heykel, törenle belediye binasının bahçesine kondu. Belgin Şahin, heykelin adaya ve ada çocuklarına hatıra olmasını istediğini belirterek, "Çağlar boyunca adamız, bağlar, üzüm ve şarap adası olmuştur. Ege´de en güzel, en iyi üzümler Bozcaada´mızda yetişmektedir. Aynı bu heykelde olduğu gibi genç, güzel kızlar bağlarda üzüm toplar. Böyle bir heykel ile kalıcı olmasını çok arzu ettim. Üzüm adası Bozcaada´da bu heykelin gelenleri karşılaması, adadan giderken de `güle güle´ demesini arzu ediyorum" diye konuştu.

Törene katılan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise, "Bozcaada her ne kadar son yıllarda turizmle kendisinden bahsettirse de aslında Bozcaada bir üretim adası, bağ adası, üzüm adası ve şarap adası. Bunun çocuk ile bütünleşen kompozisyonda olağanüstü yarattığını düşünüyorum. Biz ona manen destek olduk. Çünkü Bozcaada´nın bir yandan da kültür sanat adası olarak anılması çok önemli. Özellikle adanın yerlilerinden gelen bu tip isteklere biz olumlu bakıyoruz. Bu eser de Belgin Hanımın dediği gibi; adaya gelenlere `Merhaba, hoş geldiniz´ diyecek, giderken de elinde adamızın sembolü üzüm ile uğurlayacak bir kızımız olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK-Nedim BAYHAN

2021-04-29 12:53:18



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