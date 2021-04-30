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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazdağları’ndan topladığı çam kozalaklarıyla KOAH hastası eşini tedavi etti

İHA

Kazdağları’ndan topladığı çam kozalaklarıyla KOAH hastası eşini tedavi etti

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yaşayan Kadir Yanar, 8 yıldır KOAH hastası eşini Kazdağları’ndan topladığı çam kozalağından doğal şurup yaparak tedavi ediyor.
Yerel adıyla çam kozalağı pekmezi olarak da bilenen doğal şurup sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği, nefes darlığı, KOAH hastalarına şifa olduğu ayrıca korona virüse karşı da vücudu direncini koruduğu iddia ediliyor.

“Eşim kullandığı 3 tüp nefes açıcı ilacı bıraktı”
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yaşayan ve belediyeden emekli olan Kadir Yanar (55), “8 yıldır eşim Ayşe Yanar’ın KOAH hastalığının tedavisi ile uğraşıyorum. 2 yıl öncesine kadar eşim günde 3 tüp nefes açıcı ilaç kullanıyordu. Çam kozalağı pekmezinin şifalı olduğunu duydum. Ben de Kazdağları’ndan Nisan aylarında çam ağaçlarının yapmış olduğu kozalaklardan topladım. Bunları kaynatıp suyunu pekmez haline getirip, kavanozlara koydum. İki yıldır eşim ve ben sabahları aç karnına bir kaşık tüketiyoruz. Eşim nefes almakta çok rahatladı. Nefes açıcı kullandığı 3 tüp ilacı kullanmaz oldu. Benim de bağışıklık sistemimi güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etkisi oldu. Daha korona aşısı olmadım. Ama korona virüse de yakalanmadık. Sağlığımızı çam kozalağı pekmezine borçluyuz. Bu görmüş olduğunuz çam kozalağını ve çam filizlerini topladıktan sonra, güzel bir şekilde yıkayıp, sonra tavalarda su ile kaynatılarak bunların suyunu elde ediyoruz. Elde edilen su süzülerek bağ tavalarında kaynatılır. Bunların reçinesi ve sakızından elde edilen doğal bağışıklık sistemini güçlendiren, akciğerleri temizleyen, balgam söktürücü, nefes darlığı ve KOAH hastalığına karşı müthiş bir ilaç, doğal şurup” dedi.

Korona virüse karşı çok faydalı bir şurup
Çam kozalağı pekmezinin korona virüse karşı çok faydalı bir şurup olduğunu söyleyen Yanar, “Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Allah’a çok şükür biz kendimiz de sürekli kullanıyoruz. Bu zamana kadar çok şükür bir şey hastalık görmedik. Korona virüse yakalanmadık. Aşı da olmadık daha. Ama her sabah aç karına mutlaka bu şuruptan içiyoruz. Benim bu şurubu yapmaya başlamamdaki sebep eşimin KOAH hastası olmasıydı. Önce eşime bu şurubu yaptım. Eşim günde sürekli 3 tane nefes açıcı hava pompası kullanıyordu. Şimdi nefes açıcı hava ilaçlarını bıraktı. Eşim bu şuruptan fayda görmeye başladıktan sonra bu şurubu yapmaya devam ettim. Ateşte kaynatarak yaptığım herkesin ve doktorlarında onayladığı güzel bir şurup. Bir tava şurup yapabilmek için 3 gün uğraşmak gerekiyor. Önce bir gün çam filizi ve kozalağını toplayacaksın, ertesi gün suda yıkayıp kaynatıp suyunu çıkaracaksın ve sonraki günde çam filizi ve kozalağın çıkan suyu 10 saat bağ tavasında ateşte kaynattıktan sonra şurup meydana geliyor. Ardından cam kavanozlarda insanların şifasına sunuyoruz” diye konuştu.

“Kahvaltıda tatlı olarak düşünmeyin, bir haftada faydasını göreceksiniz”
Bunu sabah kahvaltısında bir tatlı olarak kesinlikle kimse düşünmesin. Bundan şifa bulmak istiyorsanız uykudan kalktıktan sonra kahvaltı öncesinde bir yemek kaşığı veya iki tatlı kaşığı sabahları aç karna olmak üzere bir şurup olarak kullanılır. Bir hafta içerisinde kullananlar faydasını göreceklerdir. En önemli etkisi de son günlerde yaşanan korona virüs olayında vücudun bağışıklık sistemini müthiş derecede güçlendiren bir üründür” şeklinde konuştu.

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