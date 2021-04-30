Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Çanakkale'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktaları olan İskele Meydanı, Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler, sürücülerin seyahat ve çalışma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Yasağı ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-04-30 11:39:51



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