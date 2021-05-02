Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

DHA

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rus Donanması´na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' isimli savaş gemisi, Ege Denizi´ne doğru yol aldı. 
Marmara Denizi´nden saat 14.00´te Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 499 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Makarov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sularında Çanakkale önlerinde oldu.
Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-05-02 16:38:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de kısıtlamada rögar kapakları çalındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kısıtlamada rögar kapakları çalındı
Jandarma Çan'da denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Jandarma Çan'da denetimlerini sürdürüyor
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
YEREL HABERLER Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta ...
Çanakkale’de tam kapanmanın 2’nci gününde sessizlik hakim
YEREL HABERLER Çanakkale’de tam kapanmanın 2’nci gününde sessizlik ...
Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 56 kaçak göçmen ...
Çanakkale’de ithalat ve ihracat arttı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ithalat ve ihracat arttı
Tam kapanmanın ilk gününde kadın işçiler, çapa yapıp, otları temizledi
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ilk gününde kadın işçiler, çapa yapıp, ...
Çanakkale'de tam kapanma denetimi
YEREL HABERLER Çanakkale'de tam kapanma denetimi
Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
YEREL HABERLER Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
5 bin yıllık Troya için yıkım olan at, bugün güvenliği sağlıyor
YEREL HABERLER 5 bin yıllık Troya için yıkım olan at, bugün ...
Kazdağları’ndan topladığı çam kozalaklarıyla KOAH hastası eşini tedavi etti
YEREL HABERLER Kazdağları’ndan topladığı çam kozalaklarıyla KOAH ...