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Çanakkale'de yangın helikopteri kullanıma hazır

DHA

Çanakkale'de yangın helikopteri kullanıma hazır


Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, havaların ısınması ve yangın tehlikesinin artmasıyla Orman Bölge Müdürlüğü'nün Dardanos mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezi'ne konuşlandırılan yangın helikopteri, 1 Mayıs itibarıyla kullanılmaya başlandı.
Havaların ısınmaya başlaması ve yaz sezonuna sayılı günler kalmasıyla yangın tehlikesi de arttı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde 2021 yılı yangın sezonu için yangın helikopteri konuşlandırılarak, 1 Mayıs itibarıyla kullanılmaya başlandı. Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Edirne'nin Keşan ilçesinde de 15 Haziran'da 1 yangın söndürme helikopterinin daha konuşlandırılacağı bildirildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün Dardanos mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuşlanan yangın helikopterinde 2'si yabancı, 1'i Türk olmak üzere 3 pilot, 1 uçuş mühendisi ve 1 de yangın uzmanı görev yapıyor. Helikopterdeki yangın uzmanı olay mahalline varıldığında suyun bırakılacağı noktayı belirleyecek, uçuş mühendisi de belirlenen noktaya suyu bırakacak. Yangın ihbarı geldikten sonra maksimum 12 dakika içinde havalanacak yangın helikopteri, 2.5 ton su kapasiteli bambi (su haznesi) ile alevlere müdahale edecek. Toplamda 2 saat süreyle uçuş yapabilen helikopter, karadan ulaşımın güç olduğu yangınların söndürülmesinde önemli görev üstleniyor. Helikopter gövdesinde bulunan kamera ile yangına müdahale anları Orman Genel Müdürlüğü ve koordinasyon merkezleri tarafından canlı olarak izlenebiliyor.
'2 HELİKOPTER İLE ÇALIŞACAĞIZ'
Çanakkale'nin yüzde 52'sinin ormanla kaplı olması nedeniyle, yangına 1'inci derecede hassas bölge olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Çanakkale bölgemizde son 50 yıllık ortalamaya baktığımız zaman yılda 56 yangın çıkmış, 1000 hektar da alanımız yanmış. 2020 yılı ekstrem 1 yıl oldu. 123 orman yangını çıktı. Yanan alanımız ortalama yangınların altında kaldı. Yanan bu alanların tamamını yıl içinde ağaçlandırdık, eski haline getirdik. Türkiye genelinde bu sene 3 uçak, 30 helikopter, 4 dron görev yapacak. Bölgemizde ise 2 helikopterle çalışacağız. Birincisi 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı. İkinci helikopterimiz de 15 Haziran itibarıyla görevine başlayacak. Bunun yanında hava araçlarımız İstanbul, Bursa, Balıkesir´deki helikopterlerimiz bir yangın anında yarım saat içerisinde yangını müdahale etme şansını bulacaklar. Bu sene ormanlarımız dronelerle ve insansız hava araçlarıyla 7/24 gözetlenecektir" dedi.
'2021 YANGIN SEZONUNA HAZIRIZ'
Çanakkale'de 34 kule, 16 kamera ve 40 fotokapanla haftanın 7 günü 24 saat gözetleme işlemleri yapılacağını da kaydeden Müdür Enver Demirci, "Bölgemizde 10 dozer, 8 treyler, 53 arazöz, 16 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı görev yapacak. 427 yangın işçisiyle yangınlara müdahale edeceğiz. 2021 yılı yangın hazırlıklarını kış ayları itibariyle tamamladık. Araç, ekipmanlarımız hazır. Tüm personelin eğitimleri tamamlandı. 2021 yılı yangın sezonunun kazasız belasız, en az zaiyatla geçmesini temennni ediyorum. Özellikle orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşlar bizim birinci dereceden yardımcımız. Bölge itibariyle Çanakkale ilimizdeki vatandaşlarımız bu konuda oldukça hassas. Çok titiz davrandıklarını biliyoruz. Aynı hassasiyetin 2021 yılında da devam ettirilmesini rica ediyoruz. Özellikle anız yangınlarına, kontrolsüz piknik yapılmasına dikkat etmelerini, herhangi bir ateş gördükleri zaman 177 veya 112 ücretsiz hatları aramalarını rica ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN
2021-05-03 15:11:00

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