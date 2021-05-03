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Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

DHA

Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ve Gelibolu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ve Gelibolu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Biga'daki operasyonda 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.A., E.U. ve D.S. gözaltına alındı.
Gelibolu ilçesinde ise bir eve operasyon düzenleyen ekipler, R.D.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 gram toz esrar ile metal define detektörü ve 2 kazma ele geçirildi.  
Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-05-03 18:00:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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