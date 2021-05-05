Sema usta, elinde malayla 23 yıldır inşaatlarda 



Serkan İLİK-Nedim BAYHAN/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesinde yaşayan Sema Sırtıkkızıl (50), 23 yıldır ekmeğini inşaatlarda çalışarak kazanıyor. Antalya'da kuzeninin yanında amelelik yaparak işe başlayan Sema Sırtıkkızıl, zamanla çatı yapımı, sıva, boya, mantolama ve ahşap işlerinde ustalaştı. Kendi ekibini kurarak aldığı inşaat işlerini yapan Sema Sırtıkkızıl, çalışkanlığı ile meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Türkiye'nin tam kapanma döneminde, yaz sezonu için hazırlıkların devam ettiği Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada'da inşaatlarda çalışan 1 çocuk annesi Sema Sırtıkkızıl, 'erkek mesleği' algısı nedeniyle görenleri şaşırtıyor. Ortaokul mezunu olduğunu ve başka bir iş bulamadığı için 1998 yılında kuzeninin yanında amelelik yaparak inşaatlarla tanıştığını belirten Sema Sırtıkkızıl, 23 yıldır Türkiye'nin birçok kentinde bu ağır işi yapıp ekmeğini bu meslekten kazandığını söyledi.

Lise öğrencisi kızını da inşaat ustalığından kazandığı parayla okuttuğunu anlatan Sema Sırtıkkızıl, iyi ustalarla çalışıp zamanla bu meslekte ustalaştığını belirtti. Şu anda inşaatlara çatı yapmak da dahil, sıva, boya, mantolama gibi birçok işi yapabildiğini kaydeden Sema Sırtıkkızıl, aldığı inşaat işlerini de kurduğu ekibiyle birlikte yaptığını, ada halkı tarafından da yaptığı işin takdir gördüğünü belirtti. Zor olan işte başarılı olmasında ise en büyük desteği kızından gördüğünü söyledi.

İnşaatta ilk tozu 1998 yılında yuttuğunu ifade eden Sema Sırtıkkızıl "Amelelikle işe atıldım. Daha sonra iyi ustalarla çalışmak nasip oldu. Kendi çapımda bugüne kadar usta olmaya çalıştım. Beni görüp çok şaşıran da var. Türkiye'nin birçok kentinde bu işi yaptım. Lise 2'ye giden kızım benimle gurur duyuyor. Mesleğimi dürüst ve iyi şekilde yapıyorum. Ekmeğimi de kazanıyorum. Yeterli olmuyor tabi ki, ama şükretmeyi bileceğiz. Pandemi bizi etkilemedi, aksine iyi geldi. Bu kapanma bize iş fırsatı sundu. Şu an adadaki birçok tesis sezona hazırlık için onarımdan geçiyor" dedi.

AKDENİZ ANEMİSİ HASTASI

Ekmeğini inşaat işlerinden kazanan Sema Sırtıkkızıl, 20´li yaşların başında teşhisi konulan Akdeniz anemisi hastalığıyla da mücadele ettiğini söyledi. Eşinden de 9 yıl önce ayrılan Sema Sırtıkkızıl, "Henüz 20-21 yaşlarındayken kanla ilgili bir hastalığın teşhisi kondu. Bu hastalığın benimle ömür boyunca yaşayacağı söylendi. Kan değerlerim her zaman düşük, bu nedenle yıllardır kan ilacı kullanıyorum. Çalışırken kan değerlerimin deposunu kullanıyorum. Hastalık nedeniyle zamanla saçlarım da döküldü. Ama Allah´ın verdiği güç ile inşaatlarda mücadeleye devam ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK-Nedim BAYHAN

2021-05-05 12:51:38



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