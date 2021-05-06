Çanakkale´de trafik lambası kumruya yuva oldu

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Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Lapseki ilçesinde bir kumru, trafik lambasının üzerine yuva yaptı.

İlçeye bağlı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi´ndeki Bizimkiler Kavşağı´nda bulunan trafik lambalarından biri kumruya yuva oldu. Kavşaktan geçen araç sürücüleri ve yayalar, yeşil yanması için baktıkları trafik lambasının üstüne yuva yapan kumruyu görünce şaşkınlık yaşıyor. Yuvasında 2 yumurtası olduğu görülen kumrunun, çevredeki gürültüye aldırış etmediği görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2021-05-06 16:50:49



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