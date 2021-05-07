Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 06.15´te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-05-07 08:53:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.