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Troya Müzesi ‘2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu

İHA

Troya Müzesi ‘2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu

Beş bin yıllık Troya tarihine ışık tutan ve geçmişten bu zamana kadar birçok eserin yer aldığı Troya Müzesi, 2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Troya Müzesi 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye çapında yapılan bir yarışmada ‘Yılın En Başarılı Müzesi’ seçilen Troya Müzesi, ziyarete açıldığı ilk yıl da Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülü'ne başvuru yapmıştı. Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 yarışmasının sonuçları dün akşam açıklandı. Yaklaşık 1 yıllık ertelemenin ardından 6 Mayıs günü EMYA kurumsal youtube hesabı üzerinden Avrupa Konseyinin himayesinde Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ sahiplerini buldu.

“Cardiff’in bize şans getireceğine inanmıştık”
Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “Bildiğiniz gibi dün çok güzel bir haber aldık. Troya Müzesi, ‘Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nü ülkemize getirdi. Aslına bakılırsa biz bu ödüle 2019 yılında başvurmuştuk. The European Museum of the Year Award (EMYA) kısa bir süre sonra başvurumuzu kabul etti ve 2019 yılının 5 Aralık gününde de Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nde Troya Müzesi’nin finale kaldığını sayın bakanımız duyurdu. Final ise 2020 yılının 29 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında Cardiff'te gerçekleşecekti. Cardiff'te olması tabii ki bizler için çok anlamlıydı. Rahmetli Naim Süleymanoğlu’nun milli formayı ilk kez sırtına geçirdiği ve milli formayla ilk Avrupa birincilikleri kazandığı yerdi. Biz de hep diyorduk ki burası bize de, Troya Müzesi’ne de şans getirecek. Fakat hiç beklenmedik şekilde pandemi hayatımıza girdi ve final önce Haziran ayına ardından da süresiz olarak ertelendi. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilemedi. Final, 2021 yılının Mayıs ayına gelindiği zaman 6 Mayıs günü online yapılacağı bildirildi ve ekranlarımızın karşına geçtik” dedi.

“Hıdırellez Bayramı’nda ayrı bir güç bulduk”
Hıdırellez dolayısıyla ayrı bir güç bulduklarını ifade eden Gölcük, “6 Mayıs konusunda da içimizde bir umut vardı, arkadaşlarımızla da bunu paylaştık. 6 Mayıs Hıdırellez Bayramı’nın olduğu gündü. Kul sıkışınca ‘Yetiş ya Hızır, kurtar ya İlyas’ der ya, biz de güç bulmak istedik. Çok şükür o gücü ve kuvveti de bulduk ve dün bu güzel haberi aldık. Troya Müzesi 2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’ne layık görüldü” diye konuştu.

“Çeyrek asırlık açlığımıza Troya Müzesi son verdi”
1997 yılından bu zamana kadar Türkiye’nin müzecilik anlamında ödül alamadığını ve bu açlığı Troya Müzesi’nin giderdiğini kaydeden Gölcük, “Bu ödül sadece Troya Müzesi’nin ödülü değil. Bu ödül; Türk müzeciliğinin ve Türkiye’ye kazandırılmış bir ödül. Geçmişte 1997 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi büyük ödülü almıştı ve o tarihten bugüne kadar yaklaşık çeyrek asırdır bir kamu müzesi bu ödülle buluşamamıştı. Ve çok şükür Troya Müzesi bu açlığımıza son verdi. Duyguları ifade etmek çok zor. Uzun yıllardır arkadaşlarımızla birlikte mücadele veriliyor. Dolayısıyla bu ödül; Çanakkale’nin, ülkemizin, İlyada Destanı’nı yazan Homeros’un, Troya’lı kahraman Hektor’un ödülü” dedi.

“Troya Müzesi European Museum Academy yarışmasında yarışıyor”
Troya Müzesi’nin aldığı ikinci ödül olduğuna ve şu anda Avrupa’da başka bir yarışmada boy gösterdiğini de sözlerine ekleyen Gölcük, “Bu müzemiz için ikinci ödül oldu. Geçtiğimiz yıl da Türkiye çapında yapılan bir yarışmada ‘Yılın En Başarılı Müzesi’ seçilmişti Troya Müzesi ve EMYA onun ardından ikincisi oldu. Sizinle de duyurmuş olalım, müzemiz Avrupa’da bir diğer yarışmada European Museum Academy yarışmasına başvurdu ve şu anda burada yarışıyor. Eylül ayında inşallah onun sonucu açıklanacak. Ondan da güzel haberleri alarak inşallah sizlerle paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Troya Müzesi’ne 1,5 milyon sanal ziyaretçi
Türkiye’nin ilk sanal müzelerinden biri olan Troya Müzesi’nin pandemi sürecinden bu zamana kadar yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığını da kaydeden Gölcük, “11 Mart’ta ilk pandemi vakasıyla karşılaşıldığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlükleri’miz yaklaşık 1 hafta sonra Troya Müzesi’nin Sanal Müzesi’ni açmış ve aktif hale getirmişti. Türkiye’deki ilk sanal müzelerden biri ve bugüne gelindiğinde yaklaşık 1,5 milyonluk ziyaretçiye ulaştık. Bu anlamda, ödül sonrasında daha da artacağını umut ediyoruz. Troya Müzesi süratle büyümeye devam ediyor. Çok genç bir müze ama arkasında Homeros, Troya ve Çanakkale var. Hem ülkemizde hem de uluslararası arenada kuvvetle kendini fark ettiren, adından söz ettiren bir müze olmayı başardı” şeklinde konuştu.

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