Vali Aktaş, polis kontrol noktasını denetledi

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, tam kapanma döneminde korona virüs ile mücadelede alınan tedbirleri yerinde görmek üzere Ayvacık polis kontrol noktasını denetledi.

Polis ekipleri tarafından alınan tedbirler ve yapılan kontrol çalışmaları hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, Ayvacık polis uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çanakkale genelinde giriş çıkış noktalarında kolluk birimleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildiğini belirten Vali İlhami Aktaş, sokağa çıkma kısıtlamasına titizlikle uyulması gerektiğine de dikkat çekti.

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