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Jandarma ekiplerinden çocuklara boyama kitabı

İHA

Jandarma ekiplerinden çocuklara boyama kitabı

Çanakkale'de jandarma ekipleri çocukları sevindirdi.
Çan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler trafik haftası sebebiyle çocukları trafik konusunda bilinçlendirmek amaçlı boyama kitabı hediye ettiler. İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, tam kapanma süreci kapsamındaki denetimlerin yanı sıra köylerdeki çocuklara boyama kitabı hediye ederek, günlük hayatta sıklıkla kullanılan trafik kurallarını anlattılar.

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