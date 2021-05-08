Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 11.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, 12.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçerek Marmara Denizi’ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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