Çanakkale’de geçtiğimiz ay 520 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 520 düzensiz göçmeni Türk askeri kurtarıyor

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Çanakkale’den, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçtiğimiz ay yasa dışı yollarla gitmeye çalışan toplam 520 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

2021 yılı Nisan ayında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarından Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 farklı olayda toplam 520 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılan düzensiz göçmenler, Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk ediliyordu. Sahil Güvenlik ekipleri ise düzensiz göçmenlerin tamamı kurtarılarak Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getiriyor, burada yapılan sağlık kontrolleri ve diğer işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediyor.

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