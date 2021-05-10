Avlanma boy sınırı altındaki 12 kılıç balığına el konuldu

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir nakliye aracında avlanabilir asgari boy sınırının altında 12 kılıç balığı yakaladı. Avlanması yasak kılıç balıklarına el konulurken, nakliye aracının sürücüsüne 5 bin 455 TL idari ceza kesildi.

Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesinde asgari boy sınırı 125 santimetrenin altında kılıç balığı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gökçeada'daki TCSG-91 Bot Komutanlığı ekipleri, balık yüklü nakliye aracında yaptıkları kontrolde 41 kılıç balığından 12'sinin avlanabilir asgari boy sınırının altında olduğunu belirledi. Ekipler, 12 kılıç balığına el koyarken, nakliye aracının sürücüsüne 5 bin 455 TL idari ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye 7/24 esasına göre devam edildiğini vurguladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada ÇANAKKALE, (DHA)

2021-05-10 16:31:05



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