Gökçeada’da yasa dışı kılıç balığı avcılığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada’da yasa dışı kılıç balığı avcılığı

İHA

Gökçeada’da yasa dışı kılıç balığı avcılığı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonunda 12 adet kılıçbalığına el konulurken, nakliye firmasının sürücüsüne 5 bin 455 lira idari para cezası kesildi.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı tarafından yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, asgari boy sınırının altında kılıç balığı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, 8 Mayıs Cumartesi günü tarihinde Gökçeada'da TCSG91 Bot Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir balık nakliye aracı durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada 41 adet kılıç balığı görülürken, yapılan boy denetiminde 12 adet kılıç balığının boylarının avlanabilir asgari boy sınırının altında olduğu tespit edildi.
Avlanması yasak olan kılıç balıklarına mülkiyetinin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konulurken, balıkları taşıyan aracın şoförüne de 5 bin 455 lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avlanma boy sınırı altındaki 12 kılıç balığına el konuldu
YEREL HABERLER Avlanma boy sınırı altındaki 12 kılıç balığına el ...
Çanakkaleli balıkçılar açılamadı, tezgahta çeşitlilik azaldı
YEREL HABERLER Çanakkaleli balıkçılar açılamadı, tezgahta çeşitlilik ...
Sahil Güvenlik, 5 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1286 göçmeni kurtardı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik, 5 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1286 ...
Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya çıktı
YEREL HABERLER Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret için askıya ...
Çanakkale Savaşı'nın asırlık hatıralarına restorasyon
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı'nın asırlık hatıralarına restorasyon
Çanakkale’de geçtiğimiz ay 520 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 520 düzensiz göçmeni Türk askeri kurtarıyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de geçtiğimiz ay 520 düzensiz göçmen ...
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'deniz salyası' havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'deniz salyası' havadan ...
Annelere en güzel hediye Çan Belediyesi hayatını kaybeden anneler için mevlit okuttu
YEREL HABERLER Annelere en güzel hediye Çan Belediyesi hayatını ...
Çanakkale'de pazar yerinde tedirgin eden görüntü
YEREL HABERLER Çanakkale'de pazar yerinde tedirgin eden görüntü
Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale ...
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale'de vatandaşlar pazar yerlerine koştu
YEREL HABERLER Çanakkale'de vatandaşlar pazar yerlerine koştu
Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Jandarma ekiplerinden çocuklara boyama kitabı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden çocuklara boyama kitabı