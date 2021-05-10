Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 17 Mayıs haftasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 233,59 olarak açıklandı. Kentteki vaka sayılarında son 3 haftada düşüş gözlendi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 2430 Nisan haftalık vaka sayısı tablosunda, Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 439,11 olarak gerçekleşirken, bugün açıklanan 17 Mayıs tablosunda ise bu rakam 233,59'a geriledi. Çanakkale, 1016 Nisan haftasındaki 962,98 olan vaka sayısıyla Türkiye'de birinci oldu. Bu süreçte kentte büyük tedirginlik yaşanırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler aldı. Son 3 haftadır haftalık vaka sayılarında düşüşün yaşandığı kentte, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-05-10 18:06:44



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