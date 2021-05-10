Çanakkale'de İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

MemurSen öncülüğünde Türkiye´nin 81 ilinde, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Çanakkale´de ise çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Cumhuriyet Meydanı´nda toplandı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, `Kudüs´e selam, direnişe devam´, `Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık´ sloganları attı. MemurSen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kudüs´ün kirli postallar altında ezildiğini söyleyen MemurSen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, "Mescid-i Aksa gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında. Biz burada teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına, çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. İsrail kan ve vahşetiyle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yıkılmayacağız, usanmayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-05-10 23:56:32



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