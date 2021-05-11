Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması´na ait 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı´na saat 07.00´de giriş yapan, Fransız Donanması'na ait, F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 08.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi´ne doğru yol alan Fransız savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-05-11 09:07:04



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