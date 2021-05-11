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Çanakkale'de kuvvetli rüzgar deniz salyasını dağıttı

DHA

Çanakkale'de kuvvetli rüzgar deniz salyasını dağıttı


Burak GEZEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, kuvvetli rüzgar nedeniyle dağıldı.
Marmara Denizi´nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası deniz üzerindeki endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılığı ve deniz canlılarını da olumsuz etkiledi. Beyaz, köpüksü ve yapışkan özelliği olan deniz salyası, havaların durgun geçtiği nisan ayı boyunca Çanakkale Boğazı'nda yoğun şekilde görüldü. Deniz üzerinde oluşan görüntü vatandaşları endişelendirdi. Balıkçı teknelerinin motor aksamına zarar veren deniz salyası, balıkçıları bıraktığı ağların gözlerini tıkayıp, misinalara yapışarak avlanmayı olumsuz etkiledi. Su yüzeyinde olduğu kadar dibe de çöken deniz salyası, balıkların üreme ve beslenme alanlarını da kaplayarak, deniz canlıları üzerinde olumsuzluğa neden oldu. Deniz salyası, son 3 gündür kuvvetli olan poyrazla birlikte dağıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilaj üzerinde rüzgar hareketlerinin etkisinin görüldüğünü, bunun bekledikleri bir sonuç olduğunu söyledi. Prof. Dr. Büyükateş, "Müsilaj oluşumunun denizel ortamda bulunma süresinin meteorolojik koşullardan ve akıntı hızından etkilendiğini daha önce de belirtmiştim. Özellikle 3 gündür devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle su yüzeyindeki karışım ve dalga hareketlerine bağlı olarak müsilaj oluşumunun dağıldığını görüyoruz. Rüzgar etkisiyle oluşan primer kuvvetlere bağlı yüzeysel akıntılar da müsilaj oluşumunun belirli bölgelerde birikmesinden ziyade dağılmasını sağlıyor. Meteorolojik şartların bu şekilde devam etmesi bu oluşumunun sonlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Nedim BAYHAN
2021-05-11 17:50:44

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