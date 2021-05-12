Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın(1)

Burak GEZENMustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkezine bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN
2021-05-12 15:17:25
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