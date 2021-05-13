Tarlasına traktörüyle 'hayırlı bayramlar' yazdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkaleli bir çiftçi tarlasına traktörüyle 'hayırlı bayramlar' yazıp, drone ile de havadan görüntüledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bozlar köyünde yaşayan çiftçi Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük tarlasına 'hayırlı bayramlar' yazdı. Çiftçinin o anları drone ile havadan görüntülendi. Çiftçi Lale, Ramazan Bayramı için böyle bir video hazırladığını belirtirken, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.